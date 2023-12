Blumenology, die Wissenschaft der Blumen



Wann begannen die Floristen, Sträuße herzustellen? Woher kommt die Tradition, Blumen zu verschenken? Um diese und andere Fragen zu beantworten, wurde diese Forschungsgruppe gegründet. Die Gruppe besteht aus Wissenschaftlern und Floristen und wird versuchen, all diese Fragen zu beantworten.



Unsere Historiker haben in den Bibliotheken der Universitäten Berlin und Frankfurt gründlich recherchiert und sind auf eine fast tausendjährige Tradition in Deutschland und anderswo gestoßen. Anfangs wurden Blumen wie andere Lebensmittel auf dem Markt verkauft. Später eröffneten Floristen ihre eigenen Geschäfte. Und schließlich gab es die ersten Blumenversand in Deutschland und anderen ländern.



Diese wurden im Laufe der Jahre professionalisiert und ermöglichen heute dank fortschrittlicher Telekommunikation den Versand von Blumen in die ganze Welt.



Heute kann man sagen, dass sich der Beruf des Floristen an die neuen Technologien angepasst hat. Anstatt ihn zu zerstören, haben das Internet und die neuen Medien den Beruf des Floristen noch weiter verbreitet und effizienter gemacht.